PDQ Deploy to narzędzie do wdrażania oprogramowania służące do aktualizowania komputerów PC z systemem Windows zdalnie bez niepokojenia użytkowników końcowych.

Nigdy więcej nie przegapisz krytycznej aktualizacji! Typowe aplikacje (w tym pakiety zbiorcze Windows Monthly) mogą być pobierane automatycznie i wdrażane zgodnie z harmonogramem. Zapewniamy, że aktualizacje poprawek wychodzą nawet wtedy, gdy nie ma Cię w biurze. Uruchomisz i wdrożysz popularne skrypty, takie jak .vbs, .reg, .bat i .ps1. Wykonaj z pliku lub napisz je w locie. Możliwości są prawie nieograniczone. PDQ.com ma również wiele zasobów dla PowerShell. Zacznij doskonalić umiejętności pisania skryptów.

Uwaga:

Wersja darmowa jest ograniczona. Aby uzyskać dodatkowe funkcje należy wykupić wersję Enterprise