Multiplicity jest niewielkim i bardzo przydatnym programem do kontrolowania komputerów za pomocą jednej myszki i klawiatury. Program pozwala kontrolować do 9 komputerów w tym samym czasie. Użytkownicy mogą kopiować, wklejać, przenosić pliki pomiędzy komputerami i scentralizować audio do centralnego komputera.

Multiplicity oferuje prosty i elegancki interfejs, w którym usprawniono dodawanie i konfigurowanie wszystkich komputerów w sieci. Ponadto aplikacja zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych, za pomocą nowoczesnych algorytmów szyfrujących. Multiplicity jest przydatnym oprogramowaniem do kopiowania i wklejania zdjęć oraz różnych tekstów pomiędzy komputerami.

Multiplicity charakteryzuje się:

- możliwością kontrolowania komputerów za pomocą jednej myszki i klawiatury,

- przesyłanie danych zaszyfrowanych algorytmem AES-256,

- centralizowanie audio,

- pełna kompatybilność z Windows XP, Vista i 7,

- elegancki i wygodny interfejs,

- prostota w obsłudze.