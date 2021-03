to bezpłatne oprogramowanie do zdalnego zarządzania pulpitem. Uzyskamy dostęp do każdego komputera, z dowolnego miejsca na świecie.

Program nie wymaga rejestracji ani instalacji na dysku twardym. Uruchomienie i korzystanie z aplikacji jest niezwykle szybkie i zarazem bardzo proste. Aby z niego korzystać, wystarczy tylko go uruchomić i zapisać unikalny identyfikator i hasło wymagane do nawiązywania połączenia ze zdalnym pulpitem.

Distant Desktop oferuje zdalne sterowanie pulpitem za pomocą myszy i klawiatury. Możliwość nawiązywania kilku połączeń jednocześnie. Dotyczy to zarówno strony zarządzającej, jak i kontrolowanej. Transfer plików między podłączonymi komputerami. Czat tekstowy - Wysyłanie wiadomości do swoich partnerów za pomocą zintegrowanego czatu. Komunikacja głosowa ze zdalnym użytkownikiem.

Program będzie przydatny dla administratorów systemów i pracowników zdalnych. Może być używany do zdalnego wsparcia technicznego, a także do prezentacji i lekcji online.

Uwaga:

Wersja darmowa przeznaczona do użytku komercyjnego i osobistego. Żadnych ukrytych ograniczeń.