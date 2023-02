ColorControl to aplikacja typu Open Source, umożliwiająca wprowadzanie prostych zmian w ustawieniach wyświetlaczy NVIDIA i AMD, a także sterować telewizorami firmy LG (wspiera modele wydane od 2018 roku).

ColorControl pozwoli nam dostosować podstawowy wyświetlacz i ukryte ustawienia na kartach graficznych NVIDIA lub AMD. W przypadku kart graficznych NVIDIA i AMD można skonfigurować własne ustawienia wstępne, aby zmieniać głębię kolorów (6 do 16 BPC), format kolorów (RGB/YUV), częstotliwość odświeżania, dithering i ustawienia HDR. Pozwala również na przypisanie globalnego skrótu klawiaturowego do każdego ustawienia wstępnego, umożliwiając zmiany ustawień wyświetlania (i HDR).

Program posiada znacznie więcej użytecznych funkcji za pomocą których możemy ustawić zakres dynamiczny VESA, CEA oraz dostosować przestrzeń kolorów zdefiniować tryb ditheringu.

Natomiast jeżeli jesteśmy posiadaczami telewizorów LG (2018 lub nowszy model), możemy bez większych problemów sterować telewizorem za pomocą aplikacji (nie jest wymagana karta graficzna NVIDIA ani AMD).

Podczas uruchamiania aplikacji automatycznie wykryje telewizory, jeśli są w tej samej sieci co komputer. Jeśli telewizor jest włączony, wyświetli wyskakujące okienko, za pomocą którego można zezwolić aplikacji ColorControl na wysyłanie poleceń do telewizora. Stanie się to tylko za pierwszym razem lub za każdym razem, gdy nastąpi zmiana wymaganych uprawnień.

ColorControl pozwoli nam wykonywać różne czynności na telewizorze - włączanie tv po uruchomieniu aplikacji, wyłączanie zasilania po wyłączeniu komputera, wyłączania trybu gotowości i dostosowanie wygaszacza ekranu. Dzięki ustawieniom wstępnym można wykonywać czynności na telewizorze, które normalnie wykonywalibyśmy za pomocą pilota.