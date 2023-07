przyciemnia ekran za pomocą prostego przełącznika skrótów klawiaturowych. Głównym celem programu jest zapewnienie użytkownikowi ochronę oczu przed zmęczeniem - zwłaszcza gdy przesiaduje zbyt długo przy komputerze lub pracuje w ciemnym pomieszczeniu.

Oprogramowanie BlackScreens ukrywa się w systemie i można go wywołać jednym kliknięciem myszki. Natomiast możemy przyciemnić dowolny wyświetlany ekran za pomocą specjalnej kombinacji na klawiaturze od "Alt+1 do Alt+6". Gdzie Alt+0 to przyciemnienie wszystkich posiadanych ekranów.

Można również ustawić odpowiedni poziom krycia od 1% do 100%.

Aplikacja BlackScreens nie wymaga instalacji na dysku twardym i można z niej korzystać z urządzenia USB.