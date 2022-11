Środowiskosłuży do tworzenia, uruchamiania oraz testowania aplikacji platformy .NET.

Oprogramowanie pozwala wybierać sposród wielu edytorów, języków i narzędzi deweloperskich oraz korzystać z ogromnego ekosystemu bogatej biblioteki do tworzenia aplikacji dla urządzeń przenośnych, sieci Web, technologi IoT a także gier wideo.

Programy na .NET mogą być pisane przy pomocy różnych języków programowania - C#, F# a nawet Visual Basic. Microsoft .NET charakteryzuje się szybkością i wydajnością działania, niewielkie rozmiary plików projektu czy ujednoliceniem platformy do wszystkiego co najważniejsze - IoT, Gaming, Cloud czy Mobile Development.

Uwaga:

Na liście rozwijanej znajduje się również poprzednia wersja środowiska .NET Core 3.x