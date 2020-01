PHP jest opartym na licencji open source pakietem programistycznym bazującym na C, JAVA, Perl. Stanowi on narzędzie do tworzenia dynamicznych stron internetowych opartych właśnie o tą technologię. Użytkownik ma ponadto możliwość skorzystania z dołączonych wersji API serwerów Apache, Apache2, Pi3Web, ISAPI, NSAPI, Servlet.

PHP jest językiem międzyplatformowym, co oznacza, że z powodzeniem skorzystamy z jego możliwości w systemach takich jak Linux, Windows. Program ten jest bardzo przyjaznym dla programisty narzędziem zapewniającym dużą stabilność, szybkość oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

Każdy, kto posiada podstawy innego języka programowania jak np. Java, C, Perl, jest go w stanie szybko sobie przyswoić. Ważne jest to, że instrukcje tego języka wykonywane są w całości po stronie serwera, dzięki czemu nie musimy na swoim komputerze instalować żadnych wtyczek. Wraz z zastosowaniem możliwości, jakie daje MySQL, stworzymy interaktywne strony internetowe. Przykładów owocnego wdrożenia PHP oraz MySQL jest wiele, a wśród nich takie serwisy jak Facebook, Google, YouTube.

PHP to największy konkurent stworzonej przez Microsoft technologii ASP (Active Server Pages). Jego przewagą jest możliwość tworzenia zawartości opartej na open source.