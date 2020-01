Subiekt GT to nowoczesny system obsługi sprzedaży dla małych i średnich firm, stworzony z myślą o firmach poszukujących bardzo przyjaznego, a jednocześnie niezwykle sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego itp. Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.



Podstawowe możliwości Subiekta GT:

* pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;

* prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;

* prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży w tym ceny walutowe);

* pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;

* obsługa płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;

* obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz zaliczek i przedpłat;

* rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi itp.);

* pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań) w tym rozrachunków wielowalutowych;

* wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;

* rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);

* pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT.