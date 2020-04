Sprzedaż i Magazyn to aplikacja pod Windows, przeznaczona dla firm handlowych prowadzących magazyn. Umożliwia błyskawiczne i wygodne wystawianie i korygowanie dokumentów handlowych kontrolując przy tym stany ilościowe towarów. Intuicyjna obsługa sprawia, że praca z programem jest prosta, szybka i przyjemna.

Ponadto program umożliwia przechowywanie danych teleadresowych kontrahentów, cennika towarów i usług oraz pilnowanie stanów magazynowo-ilościowych. Dzięki opcji zestawień tabelarycznych i graficznych będziesz mógł błyskawicznie zanalizować swoją sprzedaż w dowolnym okresie.

Aplikacja Sprzedaż i Magazyn umożliwia użytkownikowi:

· Łatwe i szybkie wystawianie dokumentów sprzedaży takich jak: faktura VAT, faktura VAT korekta, faktura proforma, faktura VAT do WZ.

· Łatwe i szybkie wprowadzanie dokumentów zakupu takich jak: rachunek, faktura VAT, faktura VAT korekta, faktura VAT do PZ oraz nota korygująca.

· Łatwe i szybkie wprowadzanie dokumentów magazynowych takich jak: wydanie na zewnątrz (WZ), przyjęcie z zewnątrz (PZ).

· Współpraca z czytnikami kodów kreskowych.

· Współpraca z drukarkami fiskalnymi zgodnymymi z protokołem POSNET.

· Ewidencjonowanie wszystkich wystawionych dokumentów.

· Ewidencjonowanie częściowych spłat dla dokumentów z odroczonym terminem płatności (rozrachunki).

· Generowanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dla rozliczeń miesięcznych lub kwartalnych w oparciu o wystawiane dokumenty.

· Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów w podziale hierarchicznym na grupy kontrahentów.

· Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych towarów i usług w podziale hierarchicznym na kategorie towarów i usług.

· Kontrolę stanów magazynowo-ilościowych na podstawie wprowadzanych do programu dokumentów i inwentaryzacji.

· Możliwość przypisania każdemu produktowi lub usłudze czterech cen oraz dowolnego ustalenia nazwy dla poszczególnych cen (np. cena dla allegro, cena detaliczna, cena hurtowa, dowolna inna...)

· Możliwość nadawania cech produktom lub usługom, które to cechy dodawane są do pozycji dokumentu i widoczne na nim (np. kolor, waga lub dowolna inna cecha...)

· Możliwość wydrukowania cennika towarów i usług.

· Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych (jednostek miar, form płatności, stawek VAT, grup kontrahentów, kategorii towarów i usług, walut).

· Możliwość wstawienia własnego logo firmy na wydruk, pełnych danych kontaktowych (telefonu, faksu, e-mail, www) oraz możliwość modyfikacji parametrów wydruku (drukowane kolumny, szerokości kolumn na wydruku, kolor czcionek, krój czcionek, rozmiar czcionek, itp.).

· Eksport wygenerowanych dokumentów oraz wydruków do plików PDF.

· Generowanie graficznych i tabelarycznych zestawień i statystyk sprzedaży w oparciu o wiele kryteriów.

· Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, style wydruków, itd. itp.).

· Możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".

· Możliwość importu oraz eksportu oraz archiwizacji bazy danych.

· Możliwość współpracy oraz współdzielenia danych (dokumenty i kontrahenci) z aplikacją Pakiet Przedsiębiorcy - Księga do prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

· Możliwość współpracy oraz współdzielenia danych (dokumenty i kontrahenci) z aplikacją Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt do prowadzenia Ewidencji przychodów.

· Dożywotnią licencję oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.

· Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.