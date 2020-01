Sello to wszechstronne narzędzie wspomagające sprzedaż w serwisach aukcyjnych. Zainstalowane na komputerze komunikuje się przez Internet z serwisami z rodziny Allegro.pl, wspierając sprzedawcę na wszystkich etapach obsługi aukcji: od przygotowania i wystawienia, poprzez śledzenie sprzedaży, po obsługę transakcji z klientami. Pomaga śledzić płatności, przygotowywać paczki i wydruki. Posiada wbudowany moduł poczty internetowej, dzięki czemu wszystkie ustalenia z klientem znajdą się w jednym miejscu.



Sprawna obsługa aukcji

* Obecna wersja Sello wspiera obsługę aukcji na Allegro.pl i jego zagranicznych odpowiednikach.

* Dzięki zamieszczonym szablonom łatwo przygotujesz całą serię aukcji i stworzysz ich opisy.

* Szybko sprawdzisz, które aukcje zostały zakończone.

* Program pomoże przygotować paczki i stworzyć dla nich odpowiednie druki.

* Podpowie, kto zalega z płatnością, a komu można już wysłać towar.



Ułatwione kontakty z klientami

* Dzięki Sello kontakt z klientami będzie sprawniejszy na wszystkich etapach - od pierwszego pytania dotyczącego wystawianego produktu do zakończenia transakcji.

* Program umożliwia szybkie tworzenie serii listów za pomocą szablonów i automatyczne generowanie i wysyłanie wiadomości do kupujących (np. potwierdzenie otrzymania wpłaty, informacja o wysłaniu towaru itd.).

* Wbudowany klient poczty e-mail przypisuje wiadomości do konkretnej aukcji.



Sprzedaż w zagranicznych serwisach

Za pomocą Sello możesz:

* wystawiać towary również w zagranicznych odpowiednikach serwisu Allegro: www.aukro.cz, www.teszvesz.hu, www.aukro.ru oraz www.aukro.com.ua (wystarczy mieć konto na Allegro.pl);

* przeliczać transakcje na inną walutę;

* wystawić ten sam produkt we wszystkich wymienionych serwisach.



Współpraca z Subiektem GT

* Sello może pracować samodzielnie lub współpracować z Subiektem GT, popularnym systemem sprzedaży firmy InsERT.

* Towary z Subiekta GT możesz w łatwy sposób wystawiać na aukcjach internetowych za pomocą Sello i w ten sposób poszerzyć swój rynek zbytu.

* W Subiekcie GT możesz wystawić zamówienia i dokumenty sprzedaży dla towarów sprzedawanych w Sello.

* Subiekt GT pomoże usystematyzować Twoją sprzedaż internetową, ułatwi prowadzenie ewidencji sprzedaży, usprawni zarządzanie przedsiębiorstwem.



Zarządzanie komentarzami

Każdemu zależy na jak największej liczbie pozytywnych komentarzy. Zdarza się jednak, że odbiorca po otrzymaniu przesyłki nie wystawia opinii. Dzięki modułowi Komentarze szybko odnajdziesz takich klientów i będziesz mógł zachęcić ich do wyrażenia swojego zdania.



Wymagania:

* komputer z procesorem co najmniej 800 MHz

* system operacyjny Microsoft Windows XP SP3 lub nowszy,

* około 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym (na program wraz z serwerem baz danych),

* system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2005 - bezpłatna wersja SQL Server 2005 Express Edition dostarczona jest wraz z programem,

* przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowsza,

* pakiet Microsoft .NET Framework 2.0,

* zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli,

* łącze internetowe niezbędne do komunikacji z serwisami aukcyjnymi.