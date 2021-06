Magazyn JZK

Program do obsługi magazynu, zakupów i sprzedaży. Reklamacje, korespondencja, towary i usługi. Dokumenty magazynowe, faktury. Zamówienia dla dostawców.

Wykaz funkcji programu:

* Faktury: Faktury, Rozliczenia, Rejestr sprzedaży, Faktura VAT, Faktura korygująca, Faktura do WZtki, Faktura VAT marża, Faktura UE, Faktura wewnętrzna, Faktura pro-forma, Paragon, Rachunek, Moja faktura, Mój rachunek,

* Zakupy: Dostawcy, RR, Zakupy, Faktura RR, Faktura zakupowa, Zamówienie dla dostawcy,

* Magazyn: Towary, Magazyn, Przyjęcie, Wydanie, Przesunięcie, Dowód dostawy,

* Zamówienia: Zamówienia, Zaliczki, Faktura zaliczkowa, Faktura końcowa, Zamówienie, Zamówienie ogólne, Zamówienie z internetu,

* Kasa: Kasa, Wpłata do kasy KP, Wypłata z kasy KW, Nowy raport kasowy,

* Przelewy: Przelewy, Mój przelew, Mój przelew podatkowy, Mój przelew ZUS, Przelew ogólny, Przelew podatkowy, Przelew ZUS, Zbiorówka, Przekaz pocztowy,

* Biuro: Korespondencja, Koperta, List, Strona adresowa, Nalepki adresowe, Nota korygujaca, Polecenie księgowania, Potwierdzenie salda, Wezwanie do zapłaty, Zgłoszenie reklamacyjne,

* Usługi: Produkcja, Produkt,

* Dodatki: Obrazy, Prasówka, Dziennik, Kalkulator kredytowy, Kalkulator odsetkowy, Kalkulator pocztowy, Kalkulator walutowy,

* Bazy danych: Kontrahenci, Użytkownicy, Waluty, Podręczne słowniki, Wzorce wydruków, Numery kierunkowe, Urzędy skarbowe,