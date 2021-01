Asystent Magazyn to zaawansowany program do prowadzenia gospodarki magazynowej o podstawowej funkcjonalności. Jego możliwości to łatwe i szybkie wyszukiwanie produktów, dodawanie i modyfikowanie opisów do produktów, definiowanie drzewiastych kategorii, obsługa dokumentów: przyjęcie PZ, wydanie WZ, przesunięcie MM, RW, ZW, PL. Program magazynowy pozwala na drukowanie sumarycznych zestawień zapasów i obrotów magazynowych. Pozwala także na zapisywania załączników do produktu magazynowego, tworzenie galerii zdjęć dla danego produktu, definiowanie własnych pól dodatkowych, eksport i import danych w formacie XML, CSV.

Jego najważniejsze funkcje to:

łatwe wyszukiwanie produktów w magazynie

dodawanie opisów do produktów dodawanie galerii zdjęć oraz możliwość wyświetlenia miniatur na liście rekordów

zapisywanie załączników do produktów np. dokumentacji czy niezbędnych formularzy

dodawanie drzewiastych kategorii

tworzenie dokumentów PZ, WZ, MM i RW, ZW, PL oraz ich wydruki

drukowanie sumarycznych zestawień zapasów i obrotów magazynowych

Asystent Magazyn pomoże w zarządzaniu i działaniu każdej małej i średniej firmy. Umożliwia pracę na jednym stanowisku komputerowym jak również w sieci lokalnej.