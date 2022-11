WYSIWYG Web Builder Spolszczenie

Spolszczenie (polska lokalizacja) do programu WYSIWYG Web Builder w wersji 18 lub starszych. Służy on do tworzenia stron internetowych bez potrzeby znania jakiegokolwiek języka programowania.



Aplikacja została stworzona po to aby ułatwić tworzenie stron wszystkim amatorom. Zastosowano w niej technikę WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) - oznacza to, że użytkownik otrzyma dokładnie to co widzi na monitorze.



Instalacja spolszczenia:

Wraz z instalatorem zamieszczono plik readme.txt, w którym zamieszczono dokładna instrukcję instalacji spolszczenia..