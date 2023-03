Opis MultiMonitorTool - spolszczenie 2.05

Spolszczenie do programu MultiMonitorTool w wersji 1.10 (może działać z nowszą wersją oprogramowania). Plik ze spolszczeniem należy skopiować do tego samego katalogu, w którym znajduje się program MultiMonitorTool. Aktualizacja do polskiej wersji językowej nastąpi automatycznie.