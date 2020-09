Dictionary .Net to mały, podręczny tłumacz, który błyskawicznie przetłumaczy każdy wyraz lub pełne zdanie w dowolnym języku. Program jest w pełni zintegrowany ze słownikami Bing i Translator Google. Obsługuje około 66 różnych języków, w tym Polski, Angielski, Hiszpański, Niemiecki i wiele innych.



Program przeznaczony jest dla osób, którzy często korzystają ze słownika. Przy użyciu tej aplikacji, tłumaczenie jest zdecydowanie szybsze i prostsze, ponieważ nie trzeba korzystać ze słowników z poziomu przeglądarki internetowej.



Dictionary .Net jest bardzo szybki podczas wyszukiwania różnych tłumaczeń i co najważniejsze – posiada niemal wszystkie najważniejsze wyrazy z języka polskiego. Dzięki tej aplikacji możemy tłumaczyć zdania i wyrazy jednym kliknięciem myszki. Nie zabrakło w nim również wbudowanego syntezatora mowy, edytora tekstu, wirtualnej klawiatury i modułu do tworzenia zakładek.