QuarkXPress to jeden z najpopularniejszych narzędzi do składania dokumentów (publikacji). Aplikacja to kompleksowy pakiet przeznaczony do projektowania i tworzenia układu publikacji, formatowania tekstu, obsługi wydruków, zarządzania kolorami itp.

QuarkXPress oferuje intuicyjny interfejs, który zaprojektowano specjalnie z myślą o tworzeniu wysokiej jakości i profesjonalnych layoutów; nowe narzędzia do tworzenia publikacji drukowanych, stron WWW i plików Flash. Oprócz takich funkcji jak dostęp do makiet i eksport dokumentów do plików PDF, EPS, SWF i HTML najnowsze wersja zapewnia integrację z innymi aplikacjami (graficznymi, video i innymi).

Uwaga!

Aby skorzystać z 7-dniowej wersji próbnej należy podczas instalacji wybrać odpowiednią opcję "wersja testowa" a następnie wypełnić dane. W razie problemów z uruchomieniem programu należy dokonać darmowej rejestracji na stronie producenta.