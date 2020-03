Oprogramowanie Adobe InDesign CC to wszechstronna aplikacja redaktorsko-wydawnicza, która zapewnia kontrolę nad projektem i typografią na poziomie pojedynczych pikseli. Umożliwia tworzenie estetycznych i atrakcyjnych stron przeznaczonych do druku lub wyświetlania na ekranie tabletów i innych urządzeń. Pozwala też łatwo dostosowywać układy, aby wspaniale wyglądały na stronach o zróżnicowanych rozmiarach i orientacjach lub na różnych urządzeniach.



Oprogramowanie umożliwia tworzenie atrakcyjnych układów dostosowanych do różnych rozmiarów stron lub urządzeń. Pozwala na sprawne projektowanie dokumentów przeznaczonych do druku lub wyświetlania na ekranie komputera bądź tabletu. Integracja z pakietem Adobe Digital Publishing Suite ułatwia przygotowywanie interaktywnych publikacji cyfrowych dla tabletów.



Zintegrowane narzędzia do rysowania, bezpieczne efekty, wbudowane efekty programu Adobe Photoshop, precyzyjne sterowanie przezroczystością i obsługa kompozycji 3D programu Photoshop to opcje pozwalające odkryć bogactwo twórczych możliwości.



Dzięki ścisłej integracji z najlepszymi w branży produktami firmy Adobe, takimi jak programy Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat i Flash Professional, można łatwo przechodzić od projektowania do etapu końcowego.



Wymagania systemowe:

Procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon 64

Windows XP SP2 (zalecany SP3); Windows Vista SP1; Windows 7

1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB)

1,6 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji;

Wyświetlacz o rozdzielczości 1024 x 768 (zalecana 1280 x 800) z 16-bitową kartą graficzną



Uwaga!

Program w wersji testowej działa przez 30 dni od daty instalacji. Aby aktywować wersję Trial należy posiadać konto Adobe ID. Pobieranie instalatora odbywa się za pomocą aplikacji Adobe Download Assistant. Po pobraniu i instalacji Asystenta pobierania Adobe (Adobe Download Assistant) należy zalogować się na konto Adobe ID i wybrać aplikację do ściągnięcia.