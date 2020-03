Xshell to rozbudowany klient protokołów Telnet, Rlogin i SSH. Aplikacja została stworzona na kodzie, który wcześniej został użyty w innym popularnym programie PuTTy. Natomiast interfejs użytkownika jest znacznie bardziej rozbudowany i zawiera więcej różnych funkcji.



Program wspiera autoryzacje z użyciem kluczy DSAi RSA, a także posiada specjalny pasek do wpisywania różnych komend i wysyłanie ich do różnych sesji. Oprócz tego umożliwia szyfrowanie danych przy użyciu specjalnych algorytmów Blowfish, arcfour, rijndael, AES128/192/256 czy 3DES.



Xshell służy głównie do łączenia się z innymi maszynami, ale można go też stosować do wykonywania różnych poleceń systemu Windows poprzez wbudowaną konsolę lokalną. Program jest dostępny za darmo dla każdego użytkownika. Natomiast jeżeli zamierzamy go używać w celach komercyjnych, na przykład w firmie to możemy go testować przez 30 dni w wersji próbnej, a następnie wykupić licencję.