Wireless Network Watcher to niewielkie narzędzie służące do skanowania i wykrywania wszystkich komputerów w sieci lokalnej i bezprzewodowej. Każda wykryta maszyna jest szczegółowo opisana. Natomiast całą listę komputerów można wyeksportować do pliku HTML, XML i CSV lub ewentualnie skopiować do schowka systemowego, a następnie wkleić do programu Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego.



Program Wireless Network Watcher wyświetla nie tylko nazwę komputera w siec i jego adres IP, ale także jego urządzenie przez które się łączy z siecią i adres MAC. Aplikacja dość szybko skanuje wszystkie komputery w sieci lokalnej lub bezprzewodowej. Jest to niezbędna aplikacja dla każdego użytkownika będącego w sieci lub administratorów zarządzających siecią osiedlową.



Żeby wykryć wszystkie komputery w sieci, należy nacisnąć odpowiedni przycisk, który zeskanuje aktywne maszyny i stworzy pełną listę wraz z dodatkowymi informacjami i niezbędnymi parametrami. Wireless Network Watcher jest dostępny za darmo do celów niekomercyjnych.