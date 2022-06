WinPing to niewielkie narzędzie za pomocą którego możemy sprawdzić połączenie w sieci lokalnej oraz w Internecie.

P Aplikacja stworzona w sam raz dla wszystkich użytkowników, którzy mają własny serwer w Internecie (na przyklad serwer do gier). Możemy dokładnie zmierzyć czas reakcji własnego serwera oraz przeanalizować inne serwery pod kątem wydajności..

Kluczowe zalety programu to dowolny wybierany limit czasu pingów, okres zapytania hosta czy własne określenie ilości przesyłanych pingów.

Program WinPing automatycnie uzupełnia analizowane serwery, eksportuje wyniki do pliku HTML oraz co jest istotne nie pobiera zbyt wielu zasobów systemowych i nie wymaga instalacji na dysku twardym.

Aby sprawdzić łączność z innym komputerem, wysyłane jest żądanie echa przez protokół TCP/IP , a raczej ICMP. ICMP pochodzi z języka angielskiego i oznacza „Internet Control Message Protocol”. Wszystko odbywa się na poziomie IP, wysyłając żądania echa ICMP. Pakiety danych są wysyłane do komputera do momentu odpowiedzi komputera, co skutkuje zmierzonym czasem odpowiedzi.