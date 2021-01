SoftPerfect WiFi Guard to lekki, prosty program do monitorowania sieci lokalnej i bezprzewodowej (WiFi). Za jego pomocą możemy przeskanować i wyszukać wszystkie urządzenia i komputery podłączone do sieci. Program wyświetla nazwę komputera, IP adres, a także odczytuje wartość RTT (podaną w milisekundach).

WiFi Guard to niezbędne narzędzie do szybkiego skanowania sieci domowej lub osiedlowej. Dzięki niemu wykryjemy czy do naszej sieci, nie podłączyły się niepożądane osoby, które mogą blokować dostęp do internetu lub pobierać nasze dane udostępnione w sieci domowej.

Uwaga:

W naszej bazie znajduje się również darmowa wersja programu, która nie jest już rozwijana przez producenta.