Virtual Serial Ports to pakiet oprogramowania, który umożliwia tworzenie wirtualnych portów COM. Wirtualne porty szeregowe składają się z wirtualnego sterownika portu szeregowego, wewnętrznego serwera COM i szeregu narzędzi konfiguracyjnych.

Sterownik działa w trybie użytkownika, co zwiększa ogólną stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz umożliwia tworzenie wirtualnych urządzeń portu szeregowego. W trakcie procesu serwer COM zapewnia bogate API do tworzenia wirtualnych urządzeń szeregowych i zarządzania nimi, a narzędzie konfiguracyjne ma wygodny graficzny interfejs użytkownika do sterowania tworzeniem i konfiguracją portów wirtualnych.