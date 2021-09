UltraVNC to jeden z najpopularniejszych programów do zdalnego sterowania komputerem. Za pomocą tego narzędzia jesteśmy w stanie połączyć się z każdym komputerem posiadającym dostęp do sieci lokalnej lub Internetu. W pakiecie programu wchodzą dwa oddzielne narzędzia – aplikacja przeznaczona dla klienta oraz serwer. Dzięki nim przygotujemy komputer do zdalnej pracy i bez problemów nawiążemy połączenie.



Program UltraVNC posiada wiele przydatnych funkcji, które umożliwiają wyświetlanie obrazu ekranu z drugiego komputera oraz obsługę myszki i klawiatury. Oferuje również możliwość szyfrowania połączeń, transfer danych, automatyczne wznawianie zerwanego połączenia, a także posiada wbudowany czat do szybkiej komunikacji między klientem a serwerem. UltraVNC pozwala również na zabezpieczanie serwera hasłem i zapisywanie logów z przeprowadzanej operacji. Warto dodać, że aplikacja charakteryzuje się wygodnym w obsłudze interfejsem, który wyróżnia się przydatnym paskiem narzędziowym, pozwalającym na błyskawiczny dostęp do najważniejszych funkcji programu. UltraVNC integruje się z paskiem zadań w systemie Windows.