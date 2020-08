Opis USB Redirector RDP Edition 3.12

USB Redirector RDP Edition umożliwia przekierowanie urządzeń USB do komputera zdalnego podczas pracy za pośrednictwem pulpitu zdalnego.



Składa się z dwóch części - części serwerowej i części stacji roboczej. Dzięki temu urządzenia USB podłączone do stacji roboczej stają się dostępne na zdalnym komputerze PC, maszynie wirtualnej lub serwerze terminali. Redirector USB RDP Edition doskonale nadaje się do rozwiązań Virtual Desktop/VDI, w których konieczne jest przekierowanie urządzeń USB do zdalnej maszyny wirtualnej.