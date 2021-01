TCP Optimizer to program do optymalizowania parametrów połączenia sieciowego. Jego działanie polega na wprowadzaniu modyfikacji do rejestru systemowego i plikach konfiguracyjnych, czego skutkiem jest przyspieszenie Internetu. Aplikacja jest przenośna, przez co nie pozostawia żadnych śladów w systemie.

Obsługa narzędzia wbrew pozorom jest bardzo prosta, bowiem wystarczy podać prędkość połączenia internetowego, a następnie wybrać tryb działania i zatwierdzić. W razie potrzeby użytkownik ma możliwość zapisania kopii zapasowej bieżących ustawień. Zaawansowani użytkownicy mogą ręcznie edytować wiele parametrów jak TTL, cache, obsługę błędów czy priorytety.