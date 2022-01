SmartWhois to przydatne narzędzie do zdobywania kompletnych informacji na temat danego adresu IP. Aplikacja wyświetla następujące informacje: kraj, stan czy prowincja, miasto, firma, login administratora, adres kontaktowy, itp.



SmartWhois potrafi automatycznie szukać danego komputera niezależnie od położenia geograficznego, co ważne wyszukiwanie jest bardzo szybko (najczęściej kilka sekund).



Pełną wersję programu można zakupić na stronie polskiego dystrybutora: www.softkey.pl