Opis Scan Redirector RDP Edition 3.0.3

Scan Redirector RDP Edition to oprogramowanie umożliwia skanowanie w ramach sesji pulpitu zdalnego na serwerze terminali lub maszynie wirtualnej za pomocą skanera podłączonego do stacji roboczej. Scan Redirector obsługuje wszystkie skanery TWAIN lub WIA, nie ma znaczenia, czy są podłączone do portu USB, SCSI czy innego portu komputera.



Po stronie zdalnej, Scan Redirector obsługuje skanowanie za pomocą dowolnej aplikacji obsługującej TWAIN lub WIA. Sterowniki skanera są wymagane tylko po stronie lokalnej. Strona zdalna nie wymaga sterownika. Scan Redirector obsługuje kompresję JPEG w celu uzyskania najlepszej wydajności skanowania przez Internet lub połączenia o niskiej przepustowości.