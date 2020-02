Remote Serial Ports to aplikacja przekierowująca port COM, która pozwala uzyskać dostęp do zdalnych urządzeń szeregowych za pośrednictwem Internetu lub sieci lokalnej (LAN). Korzystając z zdalnych portów szeregowych można udostępniać fizyczne porty COM, porty COM Plug and Play, a nawet wirtualne porty szeregowe, wszystkie będą łatwo dostępne przez sieć TCP/IP. Każde lokalne urządzenie szeregowe może być podłączone z zewnątrz dokładnie w taki sam sposób, jak fizyczny sprzęt podłączony do tego zdalnego komputera.