Remote Desktop Audit to oprogramowanie umożliwiające monitorowanie aktywności użytkowników uzyskujących zdalny dostęp do serwera. Wszelkie prezentowane dane można wygodnie filtrować, co ułatwi wyszukanie tylko najbardziej potrzebnych informacji. Prezentacja odbywa się zarówno przy wykorzystaniu tabeli jak i wykresu.

Remote Desktop Audit pozwoli na identyfikację nieudanych prób logowania, co może zwiastować próby ataków hakerskich. Oprócz tego poznamy czas trwania sesji, adres IP, nazwę użytkownika i wiele innych.

Uwaga:

Aby uzyskać darmową wersję bezpłatną, należy dokonać bezpłatną rejestrację na stronie producenta.