PortScan & Stuff

PortScan to niewielkie i zarazem darmowe narzędzie do skanowania wszystkich urządzeń i komputerów podłączonych sieci. Aplikacja skanuje porty i adresy IP oraz inne usługi powiązane z każdym sieciowym urządzeniem (komputer, serwer, telewizor z funkcją DLNA). Oprócz tego może wykonywać dokładne testy, w celu sprawdzenia szybkości łącza internetowego.



Przy użyciu programu możemy wyszukiwać urządzenia w sieci wpisując ich nazwę lub zakres adresów IP. Po zeskanowaniu sieci, aplikacja wyświetla szczegółowy opis każdego aktywnego urządzenia, z którego możemy odczytać adres MAC, otwarte porty oraz listę udostępnionych folderów.



Istnieją jeszcze dwa inne sposoby wykrywania urządzeń i komputerów w sieci. Korzystając ze specjalnego modułu do szukania urządzeń (Search Devices) lub poprzez pingowanie komputerów w sieci. PortScan wykrywa nie tylko komputery, ale również inne urządzenia takie jak serwery, routery i modemy, a także wirtualne maszyny.