NoVirusThanks MAC Address Changer to niewielkie oprogramowanie do zmieniania adresu MAC karty sieciowej. Interfejs programu jest bardzo intuicyjny. Jego obsługa sprowadza się do wyboru zainstalowanej karty sieciowej, kliknięcia na nią prawym przyciskiem myszy i wyboru opcji Change MAC. Należy również podać inny adres MAC lub skorzystać z generatora.

Podczas zmiany adresu warto brać również pod uwagę to, że karty sieciowe obsługują adresy z określonych przedziałów. NoVirusThanks MAC Address Changer współpracuje z większością dostępnych na rynku kart sieciowych. Istnieje również możliwość powrotu do oryginalnego MAC.

Niektóre programy antywirusowe mogą zgłaszać komunikaty o zagrożeniu i usuwać plik instalacyjny. W praktyce program nie wyrządza żadnych szkód w systemie.