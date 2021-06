NetworkMiner to narzędzie przechwytujące pakiety sieciowe, co umożliwia ich dalszą analizę, dzięki której jest możliwość ustalenia wielu informacji. W ten sposób zbierzemy dane na temat otwartych portów, systemu operacyjnego hosta i wielu innych. Zasób danych dotyczy przede wszystkim hostów, a nie ruchu sieciowego.

Narzędzie pozwala na przechwycenie plików i certyfikatów transmitowanych w sieci, co dalej umożliwia zapisywanie dokumentów wielu typów w tym audio, wideo czy obrazy. Tym, co zwraca uwagę jest minimalistyczna szata graficzna, która zawiera wszystko, co niezbędne. Informacje, które uda się pozyskać można dowolnie grupować. Obsługiwana jest również metoda przenoszenia danych przeciągnij i upuść.

Do poprawnej obsługi narzędzia wymagana jest przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu administracji sieciami komputerowymi. Najnowsze wydanie oferuje również udoskonalony mechanizm ekstrakcji zawartości załączników za pośrednictwem SMTP.