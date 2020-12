NetSetMan to darmowy program pozwalający tworzyć profile z ustawieniami sieciowymi. Działanie aplikacji jest niezwykle proste, użytkownik wpisuje do odpowiedniego profilu wszystkie niezbędne ustawienia (DNS, bramę, itp.), a następnie zapisuje profil. Po wybraniu preferowanych ustawień program automatycznie zmienia je w systemie.



NetSetMan to narzędzie szczególnie przydatne dla posiadaczy komputerów przenośnych, którzy korzystają z sieci w różnych miejscach. Zdefiniowane profile pozwalają na szybką zmianę ustawień sieciowych. Program działa z poziomu ikonki w tray'u - w ten sposób zmiana ustawień jest zawsze dostępna.



Uwaga!

Program jest darmowy z wyłączeniem zastosowań komercyjnych.