NetBalancer to bardzo przydatne narzędzie do kontrolowania i zarządzania ruchem sieciowym. Program służy do ustalania kolejności dostępu do internetu, dla poszczególnych procesów i aplikacji. Zwiększa bądź zmniejsza poziom priorytetu dostępu do sieci i pozwala na ustalenie maksymalnej wartości transferu jaki może wykorzystać dana aplikacja (na przykład pobieranie gier z usługi Steam). Korzystając z NetBalancer możemy w pełni kontrolować i optymalizować dostęp do sieci. Określać szczegółowe zasady ruchu w sieci. Tworzyć i odczytywać dziennik zdarzeń, ustawiać globalny limit transferu oraz pokazywać ruch w sieci w zasobniku systemowym. NetBalancer obsługuje protokół IPv6 oraz natywnie wspiera systemy 64-bitowe.

Uwaga:

Program dostępny jest w wersji bezpłatnej (niezarejestrowanej) oraz komercyjnej (zarejestrowanej).

W darmowej wersji można ustawić maksymalnie trzy priorytety pobierania/wysyłania transferu danych dla każdego procesu lub aplikacji. Oprócz tego posiada też ograniczone możliwości przy określaniu szczegółowych zasad ruchu w sieci.