MyLanViewer to oprogramowanie przeznaczone do skanowania sieci lokalnej i zarządzania wszystkimi podłączonymi komputerami. Za pomocą tego narzędzia możemy zdalnie zarządzać komputerami, dzięki usłudze Wake on LAN, a także monitorować wszystkie udostępnione zasoby w sieci. MyLanViewer wyświetla czytelną listę wszystkich komputerów wraz z adresami IP i MAC oraz pozostałe informacje odnośnie zainstalowanego systemu operacyjnego i nazwy sieci domowej.



Program jest prosty w obsłudze i w dodatku posiada wyszukiwarkę udostępnionych plików w sieci lokalnej. Poprzez zdalne połączenie, możemy wyłączyć lub zrestartować komputer podłączony do sieci, a nawet zakończyć sesję użytkownika. MyLanViewer monitoruje wszelkie urządzenia dostępne w sieci lokalnej LAN lub WiFi (sieć bezprzewodowa). Informuje użytkownika kiedy do sieci (w routerze) dołączy kolejny komputer, a także posiada niezbędne funkcje do badania trasy pakietów (traceroute). Program ten przeznaczony jest nie tylko dla administratorów sieci, ale również dla zwykłych użytkowników, którzy są podłączeni do dużej siec lokalnej lub internetowej.



MyLanViewer dostępny jest w wersji testowej i pozwala na 15 dni darmowego użytkowania.