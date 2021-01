Opis Modbus Slave 7.3.1.1496

Modbus Slave to symulator slave do symulacji 32 urządzeń slave/obszarów adresowych. Obsługa automatyzacji OLE dla łatwego interfejsu do arkusza kalkulacyjnego Excel. Dane zawarte w dowolnym otwartym dokumencie są dostępne dla aplikacji głównej. Funkcja wsparcia 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16, 22 i 23. Każde okno otwarte w Modbus Slave może być skonfigurowane do reprezentowania danych z tego samego lub innego węzła slave. Obsługiwane warianty protokołów: Modbus RTU Modbus ASCII Modbus TCP/IP Modbus RTU Over TCP/IP Modbus UDP/IP Modbus RTU Over UDP/IP