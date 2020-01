LogMeIn Pro to płatne wydanie programu, umożliwiający zdalną kontrolę nad komputerem za pośrednictwem Internetu. Do korzystania z usługi wymagana jest darmowa rejestracja konta na oficjalnej stronie oprogramowania. Oprócz tego na komputerze do którego będziemy się łączyć, należy zainstalować i skonfigurować aplikację LogMeIn. Po wykonaniu tych czynności uzyskujemy dostęp do tego komputera i możemy nim zarządzać z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, znajdującej się na innym komputerze lub urządzeniu przenośnym z dostępem do sieci.



Aplikacja LogMeIn umożliwia zdalne sprawdzanie dokładnych informacji o komputerze, a także wszystkich włączonych programach i aktywnych procesach uruchamianych wraz ze startem systemu. Możemy też sprawdzić pocztę elektroniczną oraz nawet uruchomić dowolną aplikację. Bez większych problemów uzyskujemy też zdalne sterowanie pulpitem komputera. Oprócz tego program pozwala na udostępnianie plików i folderów innymi znajomym oraz



LogMeIn Pro obsługuje też funkcję Wake On LAN, która wybudza uśpiony komputer oraz pozwala na zsynchronizowanie schowka systemowego i mapowanie klawiatury. Ponadto umożliwia pracę nawet na kilku monitorach oraz co jest bardzo istotne wspiera usługę Remote Access. Oprócz tego umożliwia sterowanie aplikacją metodą przeciągnij i upuść oraz pozwala na wyświetlanie obrazu HD wraz z dźwiękiem. Program dostępny jest również w wersji darmowej, w której wyłączono niektóre funkcje.