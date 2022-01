LiteManager to zaawansowane rozwiązanie do w pełni kompleksowego zdalnego zarządzania komputerami. W wersji darmowej pozwala na jednoczesne nadzorowanie aż 30 maszynami. Program jest idealny do prowadzenia zdalnej pomocy technicznej, kontrolowania poczynań pracowników, a nawet do celów edukacyjnych.

Za jego pośrednictwem można podglądać pulpit, zarządzać ustawieniami energii, wymieniać wiadomości z użytkownikami czy nadzorować aktualnie aktywne procesy i usługi. LiteManager umożliwia ponadto tworzenie map sieci, nagrywanie zawartości ekranu, a nawet wprowadzanie zmian do rejestru systemowego.

Warto podkreślić, że program jest w stanie nawiązać połączenie z serwerem bez konieczności użycia adresu IP oraz poprzez dynamiczne IP.