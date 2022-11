to narzędzie do automatyzacji sieci przeznaczone do zarządzania konfiguracjami urządzeń sieciowych, takich jak routery, przełączniki i zapory.

Kiwi CatTools zawiera wiele opcji dostosowywania środowiska. Na przykład możesz tworzyć harmonogramy, aby automatycznie aktualizować lub tworzyć kopie zapasowe konfiguracji sieci, a także możesz automatycznie otrzymywać powiadomienia e-mail o zmianach w konfiguracji sieci.

Pozostałe czynności, które możemy wykonać za pomocą Kiwi CatTools to: Zarządzanie konfiguracjami urządzeń sieciowych — w tym routerów, przełączników i zapór. Porównywanie bieżącą konfigurację urządzenia sieciowego z konfiguracją początkową urządzenia czy generowanie raportów konfiguracji urządzeń sieciowych, takie jak port, MAC, ARP i szczegóły wersji.

Możemy zarządzać urządzeniami IPv4 i IPv6 od dostawców, takich jak Cisco, HP, Huawei i 3Com.

14-dniowa wersja próbna.