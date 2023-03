JDisc Discovery to profesjonalne narzędzie sieciowe, służące do skanowania i odkrywania sieci oraz przeprowadzania inwentaryzacji IT.

Oprogramowanie automatycznie dokumentację IT danej sieci i wykrywa wszystkie popularne systemy operacyjne (w tym HP-UX, Solaris i AIX). Dokumentacja IT zawiera informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, sieciach IP, domenach Windows i instalacjach Active Directory. JDisc Discovery identyfikuje wszystkie główne technologie wirtualizacji, jak również wiele systemów klastrowych.

JDisc Discovery oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego środowiska IT. Niezależnie od tego, czy posiadamy niewielką firmą z dostępem do sieci bazującą na Windowsie, czy potrzebujemy dokonać inwentaryzacji danych międzynarodowej korporacji.

JDisc Discovery łatwo integruje się z istniejącymi rozwiązaniami IT. Na przykład JDisc Discovery synchronizuje się z Active Directory i przypisuje urządzenia do odpowiednich obiektów Active Directory. Przechowuje wszystkie dane wyłącznie w bazie danych SQL. To znacznie upraszcza wymianę danych z innymi rozwiązaniami, takimi jak systemy CMDB, rozwiązania do zarządzania licencjami lub produkty help desk.

JDisc oferuje dwie edycje oprogramowania:

Starter Edition umożliwia szybką migrację z arkuszy Excela zapasów do zautomatyzowanej dokumentacji sieciowej bez żadnych kosztów. Darmowa licencja nie posiada żadnego czasowego ograniczenia, ani innych ograniczeń związanych z ilością wspieranych urządzeń w sieci. Skanuje podstawowe informacje o urządzeniu, takie jak model, producent, numer seryjny, interfejsy i adresy sieciowe oraz zainstalowany system operacyjny.

Professional Edition zapewnia pełny zestaw funkcji i umożliwia instalację dodatków, które zwiększają możliwości odkrywania.