to bezpłatne oprogramowanie do zdalnego zarządzania i sterowania komputerem.

Korzystając z programu, możemy w prosty i szybki sposób nawiązać zdalne połączenie z dowolnym komputerem podłączonym do internetu. Iperius Remote nadaje się nie tylko do zdalnego sterowania komputerem, ale również może posłużyć jako narzędzie do pracy – oferując dzielenie ekranu z nieograniczoną liczbą użytkowników do celów edukacyjnych lub biznesowych (np. zdalne demonstracje, prezentacje w czasie spotkania).

Przy użyciu programu można również przesyłać pliki pomiędzy maszynami oraz korzystać z czatu.