Internet Cyclone to potężne i proste w użyciu narzędzie do optymalizacji połączenia internetowego. Za jego pomocą zoptymalizujemy i przyśpieszymy łącze internetowe na komputerze. Program automatycznie przeprowadza analizę połączenia sieciowego i następnie optymalizuje odpowiednie ustawienia systemu Windows – w celu zwiększenia szybkości działania połączenia internetowego.

Program Internet Cyclone kompatybilny jest ze wszystkimi modemami, a także sieciami LAN, ISDN, DSL i T1. Aplikacja optymalizuje połączenie internetowe, czyli przyśpiesza ładowanie i przeglądanie stron internetowych, pobieranie plików z różnych źródeł, wysyłanie i odbieranie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, a nawet stabilizuje łącze podczas grania w różne gry w sieci (w trybie Online).

W programie znajdziemy możliwość wyboru połączenia internetowego i odpowiedniej metody do optymalizacji łącza. Oprócz tego istnieje możliwość ręcznego dostosowania ustawień parametrów łącza. W tym wypadku użytkownicy mogą sami ustawić wartość TTL (Time To Live), rozmiar cache, SKA (Session Keep Alive) czy RWIN (Receive Windows).