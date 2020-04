Free Port Scanner jest niewielkim programem do skanowania wybranych portów przypisanych danemu adresowi IP. Posiada bardzo prosty interfejs użytkownika. Jedyne, co należy wykonać to wpisać numer portu oraz adres IP, które chcemy przeskanować. Po zakończeniu całego procesu, otrzymujemy wyniki zawierające numer portu, IP, status oraz opis. Jako, że jego obsługa jest bardzo prosta, producent nie wbudował nawet pliku pomocy. Nie jesteśmy ograniczeni do skanowania tylko jednego wybranego portu, ale możemy także sprawdzić cały ich zakres, gdyż program używa pakietów TCP do sprawdzania, które porty są otwarte. Zdarzają się jednak momenty, że program się zawiesza na systemie Windows 7 oraz 8. Wtedy musimy go zamknąć poprzez menadżer zadań.