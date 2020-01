EMCO Remote Installer to zaawansowane narzędzie do instalacji i deinstalacji programów na komputerze podłączonym do sieci lokalnej LAN lub WAN. Jest to niezbędne oprogramowanie dla administratorów sieci, którzy często zarządzają kilkoma maszynami w sieci. Możemy dokonać jednoczesnej instalacji programu na wielu komputerach, oszczędzając przy tym czas podczas pracy.



Program EMCO Remote Installer posiada niezbędne funkcje do zarządzania oprogramowaniem na wszystkich maszynach podłączonych do sieci. Aplikacja zbiera dokładne informacje o zainstalowanych i usuniętych aplikacjach, a także umożliwia pełną instalację pakietów MSI. Oprócz tego śledzi zmiany w oprogramowaniach i pozwala na drukowanie raportów w formacie CSV.



EMCO Remote Installer dostępny jest w dwóch wersjach Starter Edition i Professional Edition. Pierwsza dostępna jest zupełnie za darmo i zawiera mniejszą ilość funkcji w porównaniu do wersji komercyjnej.