EMCO Network Software Scanner to bezpłatne narzędzie do zarządzania aplikacjami zainstalowanych na komputerze podłączonym do sieci LAN lub WAN. To prosta w obsłudze aplikacja pozwalająca administratorom sieci zbierać niezbędne informacje o zainstalowanych programach i systemach operacyjnych w komputerze z dostępem do sieci lokalnej.



Program zbiera ważne informacje i przechowuje je w centralnej bazie danych. Zapisuje między innymi nazwę aplikacji i jej wersję, datę instalacji oraz listę składników systemu Windows. EMCO Network Software Scanner tworzy czytelną listę zaktualizowanych programów i raportuje o wszystkim co znajduje się na każdym sieciowym komputerze. Za pomocą tego oprogramowania uzyskujemy dostęp do wszystkich maszyn w sieci jednym kliknięciem myszki.