EMCO Network Inventory jest rozbudowanym oprogramowaniem sieciowym, stworzonym przez firmę EMCO Software. Służy do przeprowadzania dokładnej inwentaryzacji wszystkich urządzeń i komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Oferuj funkcje zdalnej kontroli każdego komputera podłączonego do sieci, bez konieczności instalowania dodatkowych modułów (klientów).

Program EMCO Network Inventory posiada ogromną ilość funkcji i narzędzi sieciowych. Jego obsługa jest dość skomplikowana i złożona. W głównym ekranie programu znajdziemy listę wszystkich wykrytych urządzeń sieciowych, rozbudowany pasek narzędzi do zarządzania opcjami, aktualizowania bazy, tworzenia bazy SQL i różnych raportów.

EMCO Network Inventory oferuje między innymi:

- uzyskiwanie szczegółowych informacji odnośnie sprzętu, oprogramowania i licencji we wszystkich komputerach sieciowych,

- potężny moduł do tworzenia raportów z uzyskanych informacji,

- wyświetla wszystkie informacje i parametry zainstalowanych aplikacji na danym komputerze,

- wyświetla licencję zakupu danego oprogramowania,

- wyświetla informacje o każdym sprzęcie zainstalowanym w urządzeniu sieciowym.