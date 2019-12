CommView for WiFi to program do analizy pakietów sieciowych w sieciach bezprzewodowych o standardzie 802.11 a/b/g/n. Program wyświetla listę dostępnych połączeń, statystyki IP oraz bada oddzielne pakiety.

Pakiety można rozszyfrować za pomocą kluczy użytkowników WEP lub WPA-PSK i dekodować do najniższego poziomu wraz z pełną analizą rozprzestrzenionych protokołów. Oferowany jest pełny dostęp do nie opracowanych danych. Przechwycone pakiety można zachować w pliku do następnej analizy.

Obsługując ponad 70 protokołów, CommView for WiFi pozwala szczegółowo zbadać przechwycone pakiety za pomocą wygodnego, podobnego do drzewa systemu odzwierciedlenia poziomów protokołowych i nagłówków pakietów. Poza tym, produkt oferuje otwartą szatę graficzną do podłączenia modułów dekodowania protokołów opracowanych przez stronę trzecią.