CommView Remote Agent to przydatne uzupełnienie programu CommView. Program został stworzony do zdalnego monitorowania ruchu w sieci.



Aplikacja pozwala na analizowanie za pomocą CommView ruchu dowolnego komputera na którym został zainstalowany Remote Agent. Najważniejszą zaletą tego dodatku jest to, że użytkownik nie jest już ograniczony do sieci lokalnej czy położenia geograficznego, można analizować ruch dowolnego komputera na świecie.