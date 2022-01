Antamedia HotSpot to zaawansowane rozwiązanie do kontrolowania sieci WiFi oraz podłączonych do niej użytkowników. Z funkcji, jakie daje program skorzystają chociażby hotele, lotniska, restauracje, kawiarenki internetowe oraz wiele innych miejsc użyteczności publicznej.

Program pozwala na określanie limitów danych, po przekroczeniu których na ekranie klienta pojawi się stosowna informacja. Antamedia HotSpot nie wymaga posiadania żadnych określonych modeli punktów dostępowych. W praktyce nie zachodzi także konieczność rekonfigurowania ustawień sieci WiFi.

HotSpot pełni rolę swoistej bramy, która analizuje przepływ danych ze wszystkich kart sieciowych w zasięgu.