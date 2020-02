AdRem NetCrunch automatycznie wykrywa i klasyfikuje urządzenia działające zgodnie z protokołem TCP/IP, a następnie tworzy dokładną dokumentację sieci. Zebrane informacje prezentowane są na mapach przedstawiających jej fizyczną i logiczną topologię. Predefiniowane widoki i reguły monitorowania umożliwiają szybką konfigurację Programu.



Wszystkie informacje o wykrytych urządzeniach gromadzone są w atlasie. Atlas zawiera mapy - najczęściej są to grupy urządzeń w danej podsieci czy lokalizacji, jak również aktualne wartości wybranych liczników wydajnościowych przedstawione na wykresach i wskaźnikach wychyłowych. NetCrunch wykonuje audyty w celu zbierania i uaktualnienia informacji o sprzęcie. Pozwala to na efektywne zarządzanie rozwojem infrastruktury IT. Program dostarczany jest z gotowymi do użycia regułami monitorowania zdarzeń oraz zbierania danych, posiada także wbudowany kompilator MIB.



Reguły te stworzone zostały w celu monitorowania popularnych urządzeń oraz systemów operacyjnych i aplikacji. Każdy węzeł sieci może być przypisany do kilku reguł, można także utworzyć dla niego osobną regułę, która będzie nadrzędna w stosunku do reguł zastosowanych do mapy lub atlasu, do których dany węzeł należy.



Oprogramowanie umożliwia także centralne zarządzanie zdarzeniami pochodzącymi z różnych źródeł. Niektóre z nich to źródla zewnętrzne, takie jak trapy SNMP lub wpisy do dziennika zdarzeń Windows, inne to zdarzenia generowane przez NetCruncha, np. wykryte poprzez proces monitorowania (jak zmiana stanu węzła) lub zmiany w atlasie sieci (np wykryto nowy węzeł). Administratorzy mogą zarządzać NetCrunchem przez Zdalną Konsolę Administracyjną lub przez Dostęp przez WWW.



Program można pobrać po wcześniejszej rejestracji na stronie producenta. Ograniczenia wersji próbnej: Trial 30 dni